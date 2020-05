AIN TEMOUCHENT : Saisie de 8 kg de kif traité et 5 arrestations

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade anti stupéfiants de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent, ont réussi à démanteler une cellule criminelle composée de cinq personnes spécialisées dans le trafic de drogue. L’opération est survenue après l’exploitation d’une information parvenue faisant état d’une activité suspecte d’individus dans la zone frontalière de Tlemcen ,en passant par la daïra de Beni-Saf et Ain Temouchent ,jusqu'à la wilaya de Bejaia .Les investigations ont permis aux policiers d’identifier l’un des membres de la cellule ,après extension de compétence à Sebdou ( dans la wilaya de Tlemcen ). Le dénommé M.J. 44 ans a été arrêté en flagrant délit en possession de 8,7 kilogrammes de kif traité. Approfondissant l’enquête, les policiers sont arrivés à identifier les autres membres de la cellule après extension de compétence près le tribunal de Sig (dans la wilaya de Mascara ) ,et à leur arrestation à bord d’une voiture de marque Renault Clio .Présentés par devant le procureur près le tribunal de Beni-Saf, les suspects en l’occurrence B.S. 35 ans, T.R. 36 ans, B.A. 35 ans et B.M. 36 ans ont été mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.