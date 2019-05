AIN TEMOUCHENT : Saisie de 70 kg de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement celle concernant la commercialisation de drogue, les éléments de la brigade anti –stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent , ont réussi à démanteler une cellule nationale criminelle spécialisée dans le commerce de la drogue composée de trois individus et à saisir 70 kg de kif traité. La réussite de l’opération est survenue suite à une information parvenue aux services faisant état de l’activité prohibée de cette cellule activant à partir de la frontière ouest du pays (Tlemcen) en passant par Ain Temouchent en direction d’autres wilayas limitrophes. Après la surveillance des mouvements des présumés et la mise en place d’un plan sécuritaire adapté pour la circonstance, les policiers ont arrêté les inculpés en pleine transaction de recevoir de la drogue laquelle était dissimulée minutieusement à l’intérieur d’une voiture de marque Caddy qui a été saisie, ainsi que 12 millions de centimes somme qui était en leur possession et plusieurs téléphones portables et puces. Les concernés en l’occurrence D.M. 44 ans, B.A. 37 ans et A.B. 45 ans ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Béni-Saf et mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent