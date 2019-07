AIN TEMOUCHENT : Saisie de 4 kg de kif et six arrestations

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la drogue, les éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Ain Temouchent en collaboration avec un détachement de l’armée nationale populaire ont réussi à démanteler une cellule de criminels spécialisée dans la commercialisation de drogue à partir de la frontière ouest à destination de la wilaya d’Oran. L’opération est survenue au niveau du tronçon de la route nationale 35 reliant la wilaya d’Ain Temouchent à celle de Tlemcen, précisément à l’intersection de la commune d’Ain Laalam où après l’arrestation de deux véhicules, les gendarmes ont découvert quatre kilogrammes de kif bien dissimulés dans la première voiture. Quant à la deuxième voiture, elle assurait la sécurité tout au long de la route. Outre la drogue, il a été procédé à l’arrestation de six narcotrafiquants résidents à Oran – Tlemcen – et Beni-Saf. Présentés par devant le procureur près le tribunal de Beni-Saf, les mis en cause ont été placés en détention préventive.