AIN TEMOUCHENT : Saisie de 4 kg de kif et deux narcotrafiquants arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Hammam Bouhjar ont réussi à démanteler une cellule criminelle spécialisée dans la commercialisation et la vente de kif traité. L’opération est survenu suite à une information parvenue aux services ,faisant état de la présence de deux suspects s’adonnant à la vente de kif au milieu des jeunes au niveau de la commune de Chentouf ,profitant du confinement partiel pour faire écouler leur kif. Le plan établi par les gendarmes a permis leur arrestation en possession de plus de quatre kilogrammes de kif traité, la saisie d’une somme d’argent de 70 millions de centimes, recette de la vente de la marchandise prohibée ainsi qu’une voiture utilisée dans le transport du kif et des armes blanches .Les deux narcotrafiquant dont un réside à Chentouf et l’autre à Sidi Abdeli ,dans la wilaya de Tlemcen ont été présentés devant la justice.