AÏN-TEMOUCHENT : Saisie de 31,7 kg de kif et 4 arrestations

Au cours de cette semaine 31,7 kg de kif traité de 330 plaquettes ont été saisis et 4 personnes ont été arrêtées par les éléments de la BRI de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Aïn-Témouchent en flagrant délit de réception et livraison du kif. La bande activait depuis la frontière ouest du pays. L’opération est intervenue lors d’une fouille d’un véhicule où la marchandise prohibée était dissimulée dans le coffre. Notons que 2 véhicules utilisés dans le pour le transport et le trafic de drogue, des téléphones portables et des sommes d'argent revenu de la vente du poison ont été également saisis. Après les procédures d’usage les mis en cause seront présentés à la justice compétente.