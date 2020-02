AIN TEMOUCHENT : Saisie de 2,7 milliards de centimes en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherches et d’investigation relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent sont parvenus après une enquête, à démanteler un réseau de faux monnayeurs et un atelier secret de falsification et trafic de billets de la monnaie nationale et étrangère. L’opération a permis la saisie de 2 milliards et 700 millions de centimes de billets de 2000 dinars , ainsi que 82 mille et 500 euros de billets de 100 euros en plus d’autres sommes jugées prêtes pour la falsification. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya trois personnes impliquées dans la tentative d’envahir le marché de faux billets ont été arrêtés avec de l’argent falsifié, les mis en cause ont été présentés mercredi devant le procureur de la République prés le tribunal de Hammam Bouhajar.