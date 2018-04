AIN TEMOUCHENT : Saisie de 26 kg de kif à Béni-Saf

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police judicaire relevant de la sureté de daïra de Béni Saf ont réussi au démantèlement d’une bande de criminels composée de quatre personnes spécialisées dans la vente de drogue et la saisie de 26 kilogrammes de kif et cela suite à une information parvenue à leur service faisant état des mouvements suspects de la bande. Exploitant l’information, les policiers grâce à un plan sécuritaire réussi à l’arrestation de l’un des membres de la cellule en l’occurrence G. B. 37 ans en flagrant délit de vente de drogue au milieu des jeunes en possession de 12 grammes de kif. Ce dernier dénonça son fournisseur S. S. 48 ans où après son arrestation et la perquisition de son domicile les policiers ont découvert deux plaquettes de kif d’un poids de 200 grammes. L’enquête approfondie a permis l’identification du principal fournisseur, un suspect recherché et repris de justice. Le plan a été positif où les éléments de la police judicaire en collaboration avec la brigade anti stupéfiants relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent a permis l’arrestation du fournisseur en l’occurrence R. B.34 ans en compagnie de la dénommée B.I. 27 ans, dans une ferme agricole à proximité de la commune de Sidi Benadda. La perquisition du domicile a fait découvrir 25,800 kilogrammes de kif, selon le communiqué de la sureté de wilaya. Les inculpés ont été présentés hier lundi devant le procureur près le tribunal de Béni Saf.