AIN TEMOUCHENT : Saisie de 250 kg de viande blanche à el-Malah

Dans le cadre de la préservation de la santé du citoyen , les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale d’El Malah ,en collaboration avec les éléments du bureau d’hygiène communal, et les représentants des secteurs du commerce et de la santé, sont intervenus cette fin de semaine afin de mettre en échec l’écoulement d’une importante quantité de viande blanche impropre a la consommation évaluée à 250 kilogrammes de poulet ,et 25 kilogrammes d’entrailles avariés. La marchandise saisie a été découverte à bord d’un camion dépourvu de toute condition d’hygiène. La commission a procédé à la destruction de cette marchandise avariée.