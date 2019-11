AIN TEMOUCHENT : Saisie de 2184 bouteilles de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la vente illégale de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade anti- stupéfiants de la police judicaire relevant de la sûreté de la wilaya de Ain Temouchent ont réussi à saisir 2184 bouteilles de spiritueux de différentes marques prêtes à être revendues d’une façon illégale. La saisie est intervenue suite à un barrage dressé a l’entrée de la ville de Ain Temouchent avec l’arrestation de deux suspects en l’occurrence B.M. 57 ans et A.N. 61 ans. Les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya .