AIN TEMOUCHENT : Saisie de 21 voitures de contrebande

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes , les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire, relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ,ont réussi à démanteler un réseau de trafic de voitures. La réussite de l’opération est due à la collaboration avec les éléments de la police des frontières ,et ceux des douanes algériennes. Les investigations entreprises ont permis de découvrir plus de 120 voitures qui ont été introduites dans le territoire national, dans le cadre du titre de passage en douane T.P.D. par un nombre de ressortissants sahraouis .Les voitures ont été mises en circulation avec de faux documents administratifs, grâce à la complicité de certains fonctionnaires des bureaux de la circulation des frontières à travers le territoire national. La BRI a procédé à la saisie de 21 voitures de différentes marques circulant avec de faux dossiers de base et non conformes aux qualités techniques, selon les experts de la direction de l’industrie et des mines de la wilaya.