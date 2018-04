AIN TEMOUCHENT : Saisie de 14 fusils à Aïn Kihel

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la police judicaire de la sureté de daïra d’Ain Kihel ont réussi au démantèlement d’une cellule pour possession et transport d’armes blanches catégorie 6 (fusils harpon et couteaux) sans autorisation ni factures et falsification du registre de commerce et cela, suite à une information parvenue faisant état de la présence suspecte de trois personnes transportant des armes blanches. Exploitant l’information, les policiers après investigation et un plan sécuritaire établi sont arrivé à l’arrestation des présumés. La fouille du véhicule a permis la découverte de 4 pistolets de chasse marine – 14 fusils harpon – et 14 couteaux utilisés à la plongée et chasse marine. Les inculpés ont été présentés devant le procureur près le tribunal d’Ain Témouchent où L. A. 63 ans et B. S. 42 ans ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et une amende de 50000 dinars avec la saisie du matériel trouvé. Quant à K. M. 53 ans, il a été relaxé conclut le communiqué de la sureté de wilaya.