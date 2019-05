AIN TEMOUCHENT : Saisie de 1000 unités de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Ain Temouchent sont parvenus en cette fin de semaine suite à une information parvenue au démantèlement d’une cellule spécialisée dans la commercialisation de psychotropes, composée de quatre individus, et la saisie de 1000 comprimés de psychotropes ainsi que la découverte et la saisie de deux voitures roulant avec des papiers falsifiés. La cellule activait sur tout le territoire de la wilaya principalement au niveau des communes d’Ain Temouchent – Beni Saf – Hammam Bouhjar – Sidi Benadda et Chabat Elahm. La réussite de l’opération est survenue suite à l’arrestation d’un membre de la cellule en flagrant délit. Selon notre source, l’enquête est en cours