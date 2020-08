AIN TEMOUCHENT : Repêchage du corps sans vie de la plage de ‘’Sidi Djelloul’’

Les éléments de la protection civile relevant de la wilaya d’Ain Témouchent ont repêché samedi un corps de sexe masculin se trouvant dans une zone rocheuse située à l’ouest de la plage Sidi Djelloul dans la commune de Sidi Safi, à la wilaya de Aiin Témouchent. La victime dont l’identité est inconnue est âgée de la cinquantaine. D’après la même source d’information, l’opération de repêchage de la dépouille mortelle a duré 3 heures, nécessitant la mobilisation d'un bateau semi-rigide, de 02 maitres nageurs et 11 éléments d’une 2eme unité de la protection civile de la daïra de Béni Saf. Après le transport de la dépouille mortelle à la morgue de l’hôpital de Béni Saf, une enquête a été ouverte par les éléments des services de sécurité compétents pour déterminer l’identité et les causes de la noyade de la victime.