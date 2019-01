AIN TEMOUCHENT : Repêchage d’un corps décomposé à Béni-Saf

Selon un communiqué de la direction de wilaya de la protection civile , les éléments de l’unité maritime stationnés au port de Béni Saf et suite à une information émanant des gardes-côtes, faisant état de la présence d’un corps flottant sur la surface de l’eau à environ six miles marins du port de pêche , sont intervenus afin de repêcher le corps et le déposer à la morgue de l’hôpital de la ville. Le cadavre du défunt non identifié de sexe masculin en état de décomposition très avancée portait une veste et un pantalon ‘’jeans’’, a conclu le communiqué.