AIN TEMOUCHENT : Réalisation de six nouvelles STEP

Selon un responsable à la direction des ressources en eau de la wilaya d’Ain Temouchent, six nouvelles stations d’épuration des eaux usées (STEP) seront réalisées au niveau des grandes agglomérations et communes du territoire de la wilaya respectivement à savoir ; Terga, Rachgoun (rive gauche et droite), Ouled Boudjemaa, Ouled Taoui , Ouled Kihel et Hammam Bouhjar. Ces stations pourront traiter un grand volume d’eaux usées et réaliser selon le procédé appelé (Boues Activées) lequel est composé essentiellement de micros organismes floculant, mélangé à l’oxygène dissous et les eaux usées utilisant l’énergie électrique et les pompes, donnant au final un très bon résultat du traitement pouvant dépasser les 97%. L’eau traitée sera utilisée dans l’irrigation agricole. Pour rappel, le nouveau procédé de boues activées est actuellement le procédé le plus valable d’épuration biologique des eaux usées et qui donne plusieurs avantages dont la sécurité et l’absence totale des odeurs.