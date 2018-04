AIN TEMOUCHENT : Prochaine réception de 3 nouvelles polycliniques

Dans une déclaration faite à la presse, M. Mohamed Laib, en sa qualité de directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Ain Témouchent a affirmé que le secteur de la santé dans la wilaya sera renforcé par la réception de trois nouvelles polycliniques, implantées respectivement dans les communes de M’said, Amria, Sidi Safi. Leur livraison est prévue dans trois mois au plus tard et juste après la réception de leurs équipements d’appareils médicaux nécessaires pour les services de radiologie , de laboratoires d’analyses et de fauteuils dentaires . Selon l’interlocuteur, le retard de leur réception est du essentiellement à certaines réserves et aux travaux complémentaires de ses trois structures sanitaires. Quant aux habitants des communes citées, ils n’auront plus à se déplacer aux secteurs sanitaires des chefs lieux de leur daïra pour se faire soigner a-t-il conclu le DSP.