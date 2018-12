AIN TEMOUCHENT : Prochaine réalisation de 3 établissements scolaires

Les doléances des habitants des 1000 logements AADL viennent d’être prise en charge par les pouvoirs publics et cela suite aux directives de madame le wali, Mme Ouinez Labiba et la levée du gel concernant la réalisation des infrastructures scolaires. En effet, tenant compte des besoins infrastructurels, les services des équipements en coordination avec ceux de la direction de l’éducation de la wilaya ont lancé les travaux pour la réalisation de trois nouveaux établissements scolaires après le choix de l’assiette situé entre la nouvelle ville (Akid Othmane) et la cité des 1000 logements au chef lieu de la wilaya. Les projets en cours consistent en la réalisation d’un lycée, d’un collège d’enseignement moyen et d’une école primaire soulageant ainsi la pénible scolarité des élèves et leurs parents obligeaient à parcourir un long chemin plein de risque pour pouvoir rejoindre leurs établissements scolaires respectifs principalement ceux du cycle primaire dont les parents se trouvent dans l’obligation d’accompagner leurs progénitures.