AIN TEMOUCHENT : Près de 300 psychotropes saisis à Hammam Bouhdjar

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des psychotropes, les éléments de la police judicaire relevant de la sureté de daïra de Hammam Bouhjar ont procédé au démantèlement d’une bande de criminels composée de trois individus spécialisés dans la commercialisation de psychotropes en milieu des jeunes de la ville des thermes et cela suite à une information parvenue aux policiers faisant état de l’activité douteuse des inculpés et une quantité importante de psychotropes est introduite dans la ville à bord d’un véhicule de marque Peugeot à l’issue d’un barrage dressé à l’entrée de la ville. Les policiers ont procédé à l’arrestation du véhicule signalé à bord duquel se trouvaient deux personnes en l’occurrence B.H. 23 ans et H.A. 28 ans. La fouille a dévoilé la découverte de 220 comprimés de psychotropes dissimulés derrière le poste radio du véhicule ainsi qu’une somme d’argent évaluée à 12700.00 dinars recette de la vente de la marchandise prohibée. Entamant les investigations, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le troisième suspect A.M. 35 ans où la perquisition de son domicile a permis également la découverte de 69 comprimés de psychotropes de différentes marques, 53 morceaux de kif prêt à la vente et 1500 dinars. Présentés devant le procureur près le tribunal de Hammam Bouhjar, les trois inculpés ont été mis en détention préventive conclut le communiqué de la sureté de wilaya