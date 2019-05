AIN TEMOUCHENT : Près de 19.000 paquets de cigarettes saisis à Hammam Bouhdjar

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité principalement celle ayant trait à l’économie nationale, les éléments de la sureté de daïra de Hammam Bouhjar relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent , ont réussi à saisir 18970 paquets de cigarettes de différentes marques , 5120 sachets de tabac à chiquer et 4000 papiers pour tabac à chiquer et cela après l’arrestation de trois personnes impliquées dans cette affaire de contrebande en utilisant une voiture utilitaire. La réussite de l’opération est survenue suite à l’exploitation d’une information crédible faisant état de la présence d’inculpés en train de transporter cette marchandise dressant un plan sécuritaire au niveau de l’entrée d’une commune limitrophe à celle de Hammam Bouhajar. Les policiers arrêtèrent une voiture de marque Peugeot boxer transportant la marchandise citée sans aucune facture d’achat, ni aucune attestation de transports ainsi que l’arrestation d’une deuxième voiture de marque ‘’Laguna’’, utilisée pour éclairer la première voiture pour éviter les barrages. Présentés devant le procureur près le tribunal de Hammam Bouhjar, C.H. 54 ans et F.T. 47 ans ont été condamnés à 18 mois de sursis et A.Y. 30 ans condamné à 12 mois de prison avec sursis assortis d’une amende de trois milliards 377 millions de centimes et la saisie de la marchandise et les deux voitures, conclut le communiqué de la sureté de wilaya