AÏN TEMOUCHENT : Plus de 6550 tonnes de poissons pêchées

Mme Sabri Fatna, chef de service de la pêche et de la pêche continentale auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Aïn Témouchent a indiqué lors d’un point de presse que la production halieutique dans la wilaya d’Aïn Témouchent a enregistré au cours du premier semestre de l’année 2019 une hausse substantielle, puisque le volume de poisson pêché a atteint 6550 t, en comparaison avec la même période de l’année précédente dans la mesure où la quantité réalisée a été estimée à 5873t. Celle-ci a précisé que cette hausse a touché les différentes espèces de poisson, plus particulièrement le poisson bleu (sardine), le poisson blanc toutes tailles confondues mais aussi les crustacés et les mollusques. Cependant, la même responsable a reconnu qu’avec l’application du nouveau système de collecte des statistiques sur la base de l’échantillonnage, une nette différence a été constatée quant à la quantité de production enregistrée durant la même période sans pour autant situer exactement cette différence.