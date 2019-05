AIN TEMOUCHENT : Plus de 1800 policiers mobilisés pour le Ramadhan

Afin de garantir aux citoyens un mois de jeune calme et serein plus de 1800 policiers seront mobilisés sur tout le territoire de la wilaya de Ain Temouchent c’est ce que prévoit le dispositif mis au point par la sureté de wilaya cette présence selon le communiqué répond a la conjoncture du mois marquée par d’intenses flux humains notamment au niveau des marchés des grandes artères , stations de transport routiers et ferroviaires ainsi que les places publiques en général .Une présence de patrouille motorisée et pédestre visant a occuper plus le terrain grâce aux agents de la force publique affectés a ces endroits pour renforcer la sécurité d’autres endroits réputés chauds ou abritant des délinquants surtout ceux activant dans les milieux de la drogue en plus des barrages fixes en faction h24 sur ces points. Le communiqué rappelle aux citoyens les numéros verts mis à leur disposition pour chaque information à savoir le 48.15, le 17 et le numéro 104.