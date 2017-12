AIN TEMOUCHENT : Nouvelles orientations du wali aux élus locaux

Le wali, madame Ounez Nabiba a présidé en cette fin de semaine une réunion du conseil exécutif de wilaya, en présence des membres de l’exécutif, des nouveaux chefs de daïra et membres de l’assemblée populaire de wilaya (APW). En cette première prise de contact, madame Ounez, a instruite les présents, en les appelant à travailler ensemble, durant tout le mandat électif, où ils sont tenus à adopter une gestion rigoureuse et rationnelle des biens communaux, ainsi que le suivi des projets publics en cours de réalisation. Les nouveaux présidents d’APC doivent mobiliser tous les moyens nécessaires à leur disposition et réfléchir à acquérir d’autres ressources créatrices de richesses pour leurs communes, afin de renflouer leurs budgets communaux. Les élus sont également tenus à prendre en charge l’entretien des espaces verts, la démolition des constructions illicites et l’éradication du commerce informel. Le directeur du commerce a également été instruit de résilier les contrats des jeunes bénéficiaires des locaux commerciaux non exploités et les redistribuer à d’autres jeunes sérieux, par le biais de la commission de daïra. Le wali a également rappelé aux maires qu’ils devaient revoir le prix du foncier des biens communaux et autres loyers du patrimoine communal, en les ajustant en fonction des tarifs en cours.