AIN TEMOUCHENT : Mme le wali inaugure la semaine amazighe

Suite à la décision du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika préconisant la célébration du 12 janvier de chaque année comme fête nationale du nouvel an amazigh, Mme le wali, Ouinez Labiba a présidé hier , en début de semaine, des festivités relatives à la célébration de la fête yennayer 2969, organisée par la maison de la culture d’Ain Temouchent, sous les auspices de la wilaya. Cette fête se prolongera jusqu’au 12 du mois en cours. Notons que cette semaine, 6 wilayas du pays en l’occurrence, Tlemcen – Ghardaïa – Tébessa – Tizi-Ouzou – Bechar – et Boumerdes sont venues se joindre aux multiples manifestations qui sont programmées ou se mêleront, manifestations culturelles, pièces théâtrales, chants, musiques, plats et costumes traditionnels. Le chef de l’exécutif a visité l’exposition des divers participants en déclarant que cette fête aux diverses couleurs est une preuve de l’envie des algériens de la préservation de leur identité diversifiée, fait leur grandeur et comme de coutume le chef de l’exécutif a visité la maison des personnes âgées où ses dernières ont été gratifiées de belles paroles de tendresse et d’égard de la part de la délégation des officiels.