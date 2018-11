AIN TEMOUCHENT : Les travailleurs de l’OPOW en grève illimitée

Comme annoncé dans nos précédentes éditions , les 69 travailleurs formant l’ensemble du personnel de l’OPOW , dont les cadres , les éducateurs , les conseillers et les autres exerçants à l’office du parc omnisports de la wilaya de Ain Temouchent , dont le personnel de la piscine semi-olympique d’Ain Temouchent et ceux des salles omnisports de la cité ‘’Djawhara ‘’et de Hammam Bouhjar viennent de décider d’entamer une grève illimitée après la non satisfaction de leurs revendications par la tutelle. Ces derniers réclament principalement l’absence de perception de leurs salaires depuis le mois de Septembre dernier et la prime du troisième trimestre de l’année en cours, selon les grévistes, en majorité des pères de familles. Ils demeurent fortement pénalisés par les dettes qu’ils accumulent vu la cherté de la vie et les différentes charges.