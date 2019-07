AIN TEMOUCHENT : Les gendarmes récupèrent une voiture volée

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et grâce à l’efficacité de l’utilisation des numéros verts mis à la disposition des citoyens pour toute intervention rapide, les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Ain Temouchent ont réussi dans un temps record à récupérer une voiture volée par deux ‘’ivrognes’' résidents dans la wilaya d’Oran. Aux environs de 1h 30 mm du matin au niveau de la route menant vers la plage de Terga, les inculpés ont arrêté une voiture et agressé son propriétaire à l’aide d’armes blanches, avant de subtiliser la voiture vers une direction inconnue. La victime composa le numéro vert de la gendarmerie nationale à savoir le 10/55. Intervenant rapidement, les gendarmes dressèrent un barrage au niveau de l’intersection reliant la ville d’Ain Temouchent à celle d’Oran et arrêtèrent les inculpés et récupèrent la voiture. Les inculpés ont été présentés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent .