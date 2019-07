AIN TEMOUCHENT : Les 4 voitures volées à El Maleh, récupérées

Les éléments de la sûreté de la daïra d’El Maleh ont réussi à récupérer 4 voitures volées par des suspects spécialisés dans le vol de véhicules utilisant des clés contrefaites. L’opération fut déclenchée après le signalement d’un vol de nuit d’une voiture de marque ‘’maruti ‘’. Dressant un barrage, les policiers arrêtèrent deux suspects en l’occurrence F.M. 35 ans et A.S.A. 42 ans, avec récupération de la voiture au niveau du rond-point de la ville de Terga dans la daïra d’El Maleh. Après une enquête approfondie, les suspects ont reconnu leur implication dans les vols d’autres voitures dont 3 de marques ‘’maruti’’ et 1 ‘’symbol’’ au niveau d’Oran, Alger et Ain Temouchent. Les policiers ont identifié le lieu de leur stationnement. Présentés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent, les deux mis en cause ont été mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.