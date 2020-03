AIN TEMOUCHENT : Le président de l’APC placé en détention provisoire

Selon notre source, le président de l’assemblée populaire communale (APC) d’Ain Temoucent , a été placé en détention provisoire. La juge d’instruction prés le tribunal d’El Amria a décidé son placement en détention provisoire pour les chefs d’inculpation suivants : abus de pouvoir et octroi volontaire d’une concession injustifiée à autrui .L’affaire de poursuite, concerne un dossier d’exploitation du parc d’attraction et de loisirs de Ain Temouchent. Le président est poursuivi selon les actes stipulés dans les articles 26 et 33 de la loi 01/06, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.