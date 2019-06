AIN TEMOUCHENT : Lancement de la campagne ‘’éboueurs de la mer’’

Plus de 200 enfants de la wilaya ont pris part ce samedi à la 14ème édition de l’opération ‘’éboueurs de la mer’’, initiative lancée par la radio algérienne cette année sur la plage de Rachgoun 1 relevant de la commune de Béni Saf. Ces derniers ont contribué durant toute la matinée à nettoyer cette plage qui fait partie des 18 plages autorisées à la baignade au titre de la saison estivale 2019. Les volontaires (enfants, jeunes et adultes) relevant également du mouvement ainsi que la participation de la maison de l’environnement, la conservation nationale du littoral, la direction de la pêche, les élus locaux ainsi que des operateurs économiques privés, tous ont effectué des actions de ramassage de papiers – bouteilles et sacs en plastiques et d’autres détritus laissés par les visiteurs ainsi que la récupération d’une grande quantité de débris du font de la mer du coté de l’ile de Rachgoun. Le coup d’envoi de cette opération de sensibilisation sur l’hygiène de l’environnement et des plages a été a été lancé par le secrétaire général de la wilaya d’Ain Temouchent et animé par la radio locale d’Ain Temouchent