AIN TEMOUCHENT : La sardine flambe à 800 dinars

La rareté de la sardine se fait de plus en plus ressentir, notamment dans les deux importants pôles d’exploitation au niveau de la wilaya de Ain Temouchent à savoir : Beni-Saf et Bouzedjar. Si pour les poissons blancs comme le merlan, le rouget ou les crevettes, les tarifs pratiqués auparavant étaient jugés astronomiques, ces jours –ci, force est de constater que même la sardine est devenue inabordable pour les bourses modestes. Les causes justifiant les prix exorbitants du poisson sont le mauvais temps qui sévit, ce qui explique que les chalutiers ne sortent que très rarement en mer. Le kilogramme de sardine est affiché sur le marché hebdomadaire à 800 dinars .Interrogé, un revendeur nous dira : ‘’ces jours derniers, à cause du mauvais temps, les rares chalutiers qui s’aventurent en mer ramènent très peu de poissons et lorsqu’ arrive l’heure de la criée, le prix des cageots de sardine monte en flèche.’’ Et d’ajouter, ‘’lorsque nous arrivons à en acquérir quelques cagettes, puis après avoir fixé le prix du kilogramme eu détail, nous sommes dans l’obligation de nous faire un petit bénéfice, mais vraiment minime, car il s’agit pour nous de satisfaire notre clientèle. ‘’ Notre virée au port de Beni-Saf nous a permis également de constater de visu que le prix de ce poisson pélagique est soumis, lui aussi, à la loi de l’offre et de la demande.