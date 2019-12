AIN TEMOUCHENT : La protection civile sensibilise contre les dangers du gaz

La direction de wilaya de la protection civile de Ain Temouchent , conformément au planning élaboré par la direction générale de la protection civile, a mis les bouchées doubles en menant cette année une grande campagne d’envergure de sensibilisation et de prévention contre les risques d’asphyxie liés à l’inhalation du gaz et du monoxyde de carbone ( CO ,) selon le communiqué en notre possession. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que l’opération entamée depuis le début de la saison hivernale soit un succès, une réussite, et dont l’objectif principal est de sensibiliser le maximum de citoyens et d’écoliers à travers les 28 communes que compte la wilaya. L’opération a été entamée avec la participation de plusieurs partenaires dont la direction du commerce, les services de la Sonelgaz, la direction de l’éducation nationale, la direction des affaires religieuses et l’office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes .Selon le bilan présenté , l’opération a débuté le 11 novembre 2019 par la sensibilisation de 2234 élèves des trois paliers de l’enseignement repartis comme suit : 800 élèves du cycle primaire – 730 du cycle moyen et 704 du palier secondaire ainsi que 126 fonctionnaires .La deuxième phase a concerné l’organisation d’une caravane de sensibilisation de proximité ayant touché les mosquées, les gares routières, les espaces publics ainsi que les locataires ayant bénéficié de nouveaux logements reliés au gaz de ville, où des conseils et instructions ont été donnés aux habitants où la prévention des intoxications passe surtout par l’entretien et la ventilation régulière des appareils à combustion , la bonne ventilation des locaux et surtout, l’utilisation appropriée de chauffages d’appoint .Les mêmes conseils ont été donnés à 110 femmes scolarisées dans les diverses antennes relevant de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes .