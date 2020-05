AIN TEMOUCHENT : La police remerciée pour les efforts consentis

Le siège de la sureté de daïra d’el-Amria relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ,a reçu la visite d’une importante délégation conduite par les directeurs de wilaya des moudjahidine, des affaires religieuses et des wakfs ,ainsi que les responsables du bureau de l’organisation nationale des moudjahidines ,des représentants de la famille révolutionnaire ,ainsi que des représentants du mouvement associatif .Selon le communiqué de la cellule de la sureté de wilaya ,après avoir été reçus par le chef de la sureté de daïra d’el-Amria ,les visiteurs se sont regroupés devant le siège de cette structure sécuritaire où ils ont exprimé leur gratitude à l’ensemble des policiers tous grades confondus ,aussi bien à l’échelle de la daïra ,de la wilaya ,qu’à l’échelle nationale, louant fortement les efforts consentis par les policiers et autres corps sécuritaires durant cette période de pandémie du covid-19,marqué par le renforcement des campagnes de sensibilisations liées au respect des mesures préventives contre le coronavirus ,au confinement partiel qu’elle impose afin que la santé publique et celle des citoyens soit protégée plus de leur lutte contre la criminalité ,et la protection des biens publics et privés. A la fin de la visite, les policiers ont reçu des dépliants retraçant l’historique politique et révolutionnaire de nos héros de la lutte de libération nationale envoyés par le ministère des moudjahidine.