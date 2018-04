AIN TEMOUCHENT : La ministre de l’environnement en visite d’inspection

La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables madame Fatima Zohra Zerouati a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’ Aïn Témouchent un riche programme de travail a été élaboré dans ce sens déterminant les grands efforts consentis par les pouvoirs publics sur le plan local en matière de protection de l’environnement. La première étape de la visite a été la chambre de l’environnement en présence de plusieurs associations et membres de la société civile où des interventions ont été exposées à la ministre dont le plan d’aménagement du littoral ainsi que les richesses dont jouit la côte de Rachgoune dans la daïra de Beni Saf. Le programme a également concerné la visite aux jardins publics du chef lieu de wilaya, la délégation ministérielle s’est déplacée pour la mise en service du nouveau centre d’enfouissement technique situé à El Amria à Hammam Bouhjar. Les présents ont visité les deux jardins de la ville des thermes à savoir celui du 8 mai 1945 et le jardin vichy. La clôture de la visite a concerné l’entreprise SARL Omzmert située dans la zone industrielle de Tamazoura.