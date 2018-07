AIN TEMOUCHENT : La fièvre aphteuse sous haute surveillance

A l’instar de toutes les wilayas du pays celle d’Ain Temouchent et à l’occasion de la tenue du dernier conseil exécutif de wilaya qui a débattu du problème et les mesures à prendre afin de lutter contre les dangers de propagation du virus de la fièvre aphteuse. Tous les services sont concernés et ciblera en premier lieu les marchés à bestiaux d’ Ain Temouchent et celui d’ Ain Larbaa. Pour la circonstance, deux équipes de vétérinaires sont mobilisés en permanence. Dans le même contexte, le wali madame Ouinez Labiba a procédé à la signature d’un arrêté réglementaire concernant le transport et le mouvement des bêtes entrant où sortant du territoire de la wilaya. Les propriétaires de cheptel doivent obligatoirement présenter un certificat sanitaire de leur cheptel à la chambre de l’agriculture et les services agricoles ont pour l’occasion ouvert deux numéros verts en cas d’alerte le 043.77.98.01 et le043.77.97.96 car la fièvre aphteuse est une maladie contagieuse. La déclaration obligatoire, pour rappel aucun cas de fièvre aphteuse n’a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ain Temouchent qui compte un cheptel bovin estimé à 20.000 têtes.