AIN TEMOUCHENT : La SGPP gère deux ports de pêche

Depuis fin 2019, les deux ports de pêche de Beni-Saf et Bouzedjar de la wilaya de Ain Temouchent, sont gérés par une entreprise économique (spa) dénommée entreprise de gestion des ports de pêche (SGPP) en remplacement de l’EGPP, en attendant la mise en service du port de Madagh). En effet, c’est pour une meilleure remise à niveau des ports de pêche et de loisirs en Algérie et une optimisation de la gestion des ports par une maitrise des charges à travers une consolidation des outils de gestion ,et d’exploitation ,et ce , afin de développer les ports de pêche et soutenir les activités rentables à même de leur permettre une autonomie financière , et par conséquent la préservation des emplois. M. Benkhalfoun Bouciif surveillant du port de Beni-Saf, assermenté à la capitainerie nous dira que l’EGPP dont le siège est à Alger gère 14 unités au niveau national dont l’unité de Ain Temouchent qui gère les deux ports de pêche. L’actuelle société dispose des mêmes prérogatives que l’ancienne entreprise de gestion. Notre interlocuteur ajouta que parmi les principales missions de la SGPP , d’assurer la gestion des ports, assurer la sécurité au sein des ports de pêche, protéger et préserver les ports des incendies et de la pollution, assurer l’éclairage public et maintenir les routes en bon état et surtout l’application des règles d’hygiène pour la sauvegarde des espaces et des équipements à l’intérieur des ports de pêche et de plaisance. Avec un effectif de 32 employés le port de Beni-Saf procédera prochainement au revêtement de la surface du port et le renforcement de l’éclairage. Le surveillant du port conclut en lançant un appel à tous les gens du port de Beni-Saf, pour qu’ils s’impliquent sur la préservation de l’hygiène et lutter contre la pollution et tout autre déchet susceptible de porter atteinte à l’environnement dans lequel, ils exercent leur difficile tâche .Pour rappel, l’EGPP a été créée en 2004 et qu’avant même cette date , le port de Beni-Saf était géré par Ghazaouet dans la wilaya de Tlemcen, conformément à la loi qui stipule son rattachement a un port commercial.