AIN TEMOUCHENT : L’hôpital de Beni-Saf manque de gynécologues

L’hôpital de Beni-Saf qui prend en charge quatre communes commence à perdre de sa spécificité. Sa réputation acquise depuis des années a disparu. De nombreuses carences et irrégularités sont constatées par les malades admis et leurs familles à l’exemple du manque ou d’insuffisance de spécialistes. L’indisponibilité d’un gynécologue est un réel problème qui plonge des familles entières dans l’inquiétude car la situation n’est guère satisfaisante en raison de la charge de travail qui incombe chaque jour aux sages femmes et les infirmières du service obstétrique. L’absence de gynécologues génère diverses épreuves aux parturientes et à leurs familles, souvent les femmes enceintes dans un état critique sont évacuées par leurs proches dans des voitures vers l’hôpital femme-enfant d’Ain Temouchent avec tous les dangers qu’elles endurent. Un père de famille, Y.M.B. nous a relaté comment il a vécu des moments pénibles où il a ramené sa femme à l’hôpital de Beni-Saf pour accouchement. Il a été prié de transférer sa femme vers Ain Temouchent pour manque de gynécologues. Sans aucun accompagnement médical à Ain Temouchent, la femme a été admise mais les présents lui ont fait savoir qu’aucune consultation ne lui sera prodiguée jusqu'à demain. Voyant sa femme souffrir de douleurs, il ressort la parturiente et se dirige vers une clinique privée où elle accoucha une demi-heure plus tard. Notre interlocuteur ajouta que ce problème traduit la défaillance du système de santé dans la région.