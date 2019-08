AIN TEMOUCHENT : L’ex-directeur des domaines condamné à 18 mois de prison

Le tribunal d’Ain Témouchent a condamné, ce jeudi, l’ex directeur des domaines de la wilaya et un entrepreneur à 18 mois de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA chacun dans une affaire de vente aux enchères. L’ex directeur des domaines a été jugé pour abus de fonction, octroi d’avantages injustifiés à autrui et l’entrepreneur nommé L.L pour complicité de corruption. Les faits de cette affaire remontent à juillet 2016 lorsque les services des domaines ont procédé à des procédures de vente aux enchères d’un lot de canalisations d’un projet de rénovation d’un réseau d’alimentation en eau potable (118 km) à travers plusieurs communes de la wilaya d’Aïn Témouchent. Les canalisations avérées inappropriées à l’utilisation souterraine, ces services ont effectué, au mois de juillet 2016, des procédures de leur vente aux enchères et les plis ont été signés pour être attribués à l’entrepreneur L. L., ayant présenté deux offres au nom de son frère et de son cousin. Les trois offres ont été proches du prix initial de cette enchère, a-t-on signalé lors du procès. Au premier procès, ont comparu l’ex-directeur des domaines d’Aïn Témouchent et l’entrepreneur comme principaux accusés et 8 témoins, à savoir le directeur des ressources en eau de la wilaya et sept fonctionnaires de la direction des domaines de la wilaya.