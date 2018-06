AIN TEMOUCHENT : L’auteur du crime de Hammam Bouhdjar arrêté

Les éléments de la sureté de daïra de Hammam Bouhjar ont réussi hier mercredi à arrêter l’auteur d’un crime quelques heures seulement après avoir commis son forfait. Les faits remontent à la même journée aux environs de 12h 15mm après que les services de police aient reçu un coup de téléphone d’un citoyen faisant état de la présence d’une personne agressée blessée sur terre, l’intervention des policiers au lieu signalé en collaboration avec les services de la protection civile, ces derniers ont évacué le blessé vers les urgences. La victime T. A. 43 ans présentait de graves blessures du côté gauche de sa poitrine, vu l’aggravation du cas il a été transféré vers l’hôpital de sidi Ayad de Hammam Bouhjar où vers 23h 30mm il sera transféré derechef vers l’hôpital Ahmed Medeghri d’Ain Temouchent où il rendra l’âme après les graves blessures reçus. Les policiers ont identifié l’auteur présumé du crime K. H. 41 ans et qui sera arrêté à la sortie de la ville de Hammam Bouhjar en direction vers la ville d’Ain Larbaa selon le communiqué de la sureté de wilaya. Les causes de cet homicide seraient un malentendu entre la victime et l’auteur à cause d’une somme de 20.000 dinars. L’inculpé sera présenté aujourd’hui devant le procureur.