AIN TEMOUCHENT : Intoxication alimentaire de 39 personnes

Une intoxication alimentaire de 39 personnes a été enregistré cette fin de semaine lors d’un mariage au niveau de la localité de Zouairia dans la commune de Oued Sebbah. Les victimes ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital de hammam Bouhjar et ont été prises en charge par les services sanitaires. D’après une épidémiologue, les intoxiqués présentaient des vomissements et des douleurs abdominales signes ayant confirmé la tendance d’une intoxication. Les prélèvements pour des analyses ont été effectués dans le but d’approfondir l’enquête médicale et déterminer l’origine de cette intoxication.