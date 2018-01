AIN TEMOUCHENT : Insertion professionnelle de 91 harraga

Suite aux directives émanant du wali madame Ouinez Labiba concernant l’insertion professionnelle des jeunes candidats à l’émigration clandestine, la direction de l’action sociale ( DAS ) d’Ain Témouchent en collaboration avec les partenaires à l’exemple de la direction de l’emploi, les directions des dispositifs d’emploi ( Angem, Ansej, Cnac ) entameront prochainement l’étude de la situation sociale de 91 jeunes ayant échoué à rejoindre la rive ibérique. L’étude sera entamée cas par cas dont le niveau d’instruction du jeune, le diplôme possédé et l’expérience acquise dans un emploi une fois l’étude finalisée, ils rempliront la procédure d’usage pour pouvoir bénéficier d’emplois par la création de micro entreprises dans les filières d’emploi existants avec comme soutien également leurs accompagnement jusqu'à la création de leur micro entreprise. Pour rappel, l’année 2017 a enregistré un nombre de plus de 500 jeunes ayant commis l’acte d’émigration clandestine à partir des différentes plages de la wilaya comme il est important de rappeler qu’une campagne de sensibilisation sous le slogan de ne pas se mettre en danger dont le coup d’envoi a été donné par le wali à partir du cfpa de Béni Saf le 17 décembre dernier et sillonnera toutes les communes du littoral afin de sensibiliser les jeunes sur les risques de l’émigration clandestine et leur faire connaitre les nombreux dispositifs d’emploi existants. La caravane sera clôturée le 17 janvier en cours au niveau du centre universitaire d’Ain Témouchent.