AÏN TEMOUCHENT : Hausse de 13% du chiffre d’affaires de la CRMA

Le chiffre d'affaires de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya d'Aïn Témouchent a connu, en 2019 une croissance de 13 pour cent, par rapport à l'année 2018, a-t-on appris auprès de cette instance. Les différentes campagnes de sensibilisation, à l’initiative de la CRMA d'Aïn Témouchent au profit des agriculteurs et éleveurs, ont contribué à faire connaître les mécanismes et les facilités accordées dans le domaine des assurances pour attirer de nouveaux adhérents, ce qui a permis d’augmenter le chiffre d’affaires de 13 pc par rapport à l’année 2018, a indiqué le directeur de la CRMA, Cheikh Gourari. Plusieurs avantages ont été accordés par la Caisse, ayant trait aux possibilités de paiement par facilité, notamment en ce qui concerne les polices d’assurance et le soutien technique dont dispose ce fonds de garantie de façon cyclique et opérationnelle, et ce, pour gagner la confiance des agriculteurs et des éleveurs participant pour une large part à l'amélioration de la situation financière de la Caisse, a expliqué M. Gourari. Le montant des dédommagements débloqué au profit de 32 éleveurs de bovins sinistrés a atteint, durant l’année écoulée, plus de 4, 5 millions DA de bénéfice, sachant que l’ensemble des dossiers déposés a été traité de manière diligente pour une valeur de dédommagement estimée à 80 pc du prix de l’élevage. La Caisse a dénombré 300 agriculteurs ayant souscrit à une assurance dans les filières végétales pour une superficie équivalente à 3.000 ha et le travail se poursuit pour élargir le cercle des sociétaires à travers les opérations de sensibilisation sur le terrain sous la supervision des cadres de cette société, en compagnie d’experts agricoles, pour faire connaître l’importance des assurances agricoles et les facilités accordées dans ce domaine, a-t-il ajouté. La CRMA d’Aïn Témouchent a mis en œuvre une stratégie à l'effet de rapprocher ses structures de ses affiliés à travers des bureaux locaux qui activent dans l’ensemble des communes dont El Malah, El Amria, Aïn Témouchent et El Kihel, a-t-on indiqué.