AIN TEMOUCHENT : Formation de journalistes à l’environnement

Dans le cadre de l’exécution de la convention de partenariat signée entre les ministères de la communication, de l’environnement et énergies renouvelables, quinze journalistes et correspondants de presse de la wilaya de Ain Temouchent suivent depuis hier samedi jusqu’au 15 mars en cours une formation sur l’environnement. La formation qui se déroule au niveau de la maison de l’environnement, sera axée sur cinq thèmes suivant un programme pédagogique mis en place par le conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) .Concernant les cours, ils seront assurés par des docteurs universitaires de plusieurs wilaya du pays. Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’environnement de la wilaya, a fait savoir que cette formation permettra aux journalistes d’approfondir leurs connaissances sur la préservation de l’environnement, et le développement durable. Cela leur permettra de contribuer à l’instauration d’une culture environnementale, à travers la sensibilisation et la protection de l’environnement.