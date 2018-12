AIN TEMOUCHENT : Fermeture de la pêche à l’espadon

Conformément à l’arrêté du 25 février 2018 publié au journal officiel la pêche à l’espadon est interdite de la période allant du premier janvier au 31 mars de chaque année dans les eaux sous juridiction nationale. Cette décision répond au respect de la période biologique de cette espèce de poisson pour lui permettre de se reproduire. L’espadon est un poisson protégé et que toute infraction sera sanctionné car la surexploitation des ressources halieutiques risque de détruire cette richesse naturelle dont jouit le littoral national à Ain Temouchent toutes les antennes et ports de pêche à savoir ceux de Béni Saf et Bouzedjar sont tenus de refuser toute autorisation de commercialisation de ce type d’espèce.