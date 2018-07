Les éléments de la protection civile sont intervenus avant-hier après la déclaration de plusieurs incendies ayant selon le communiqué de la protection civile détruit trois hectares de chaume de blé et dix hectares de buissons au niveau de la localité de djeraida dans la commune d’Ain el-Kihel. Les moyens déployés ont réussi à circonscrire les flammes et sauver 20 hectares de buissons et cinq hectares de menthe. Selon le communiqué, les causes restent inconnues.