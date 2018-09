AIN TEMOUCHENT : Distribution de 65 logements sociaux à Béni Saf

La salle de réunion de la wilaya a abrité une cérémonie de remise de clés de 65 logements sociaux participatifs situés au niveau de la commune de Béni Saf après une longue attente en présence de madame le wali Ouinez Labiba le président de l’APW, les directeurs de l’exécutif de wilaya et les bénéficiaires.ces logements sont de type f3 et f4 d’une superficie respective de 70 et 80 mètres carrés, le prix du premier type est évalué a 210 millions de centimes, le deuxième à 250 millions de centimes y compris l’aide de l’Etat au logement d’une valeur de 70 millions de centimes dans son allocution le wali dira : nous poursuivrons l’opération de remise de clés aux bénéficiaires à chaque occasion de fête religieuse ou nationale et d’ajouter que le 11 décembre 2018 la wilaya procédera a la distribution de 1250 autres logements du même type à travers les communes de la wilaya.