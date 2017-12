AIN TEMOUCHENT : Deux frères dealers arrêtés par la police

Les éléments de la sureté de daïra d’Ain Larbaa ont mis fin aux agissements de deux frères dealers suite à l’exploitation de renseignements parvenus au sujet de l’activité illégale des suspects lesquels occupaient un kiosque pour écouler leur poison et à l’issue d’un plan parfaitement mis en place ainsi que les mouvements des inculpés, la perquisition du kiosque sur ordre du procureur a permis aux policiers de découvrir un morceau de drogue et une boite contenant 95 comprimés de psychotropes, une arme blanche et une somme de 13 millions de centimes, recette de la vente de drogue et de psychotropes. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Hammam Bouhjar, les deux mis en cause ont été placés en détention préventive.