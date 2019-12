AIN TEMOUCHENT : Deux caravanes de solidarité au profit des nécessiteux

La direction de la l’action sociale ( DAS ) de la wilaya de Ain Temouchent, en collaboration avec plusieurs partenaires sociaux et associations caritatives, rehaussée par une équipe médicale , a lancé dimanche, la caravane de solidarité au profit des familles nécessiteuses résidantes dans les zones éparses de la wilaya .Selon le programme établi par la DAS, l’initiative concerne 60 familles et se déroulera en deux étapes. La première sillonnera cinq communes de la wilaya à savoir : Oued Sebaah, Temazoura, Ain Larbaa, Terga et Chabat Lahm. Quant à la deuxième opération prévue ce 10 décembre en cours concerne quatre communes à savoir : Sidi Safi, Emir Abdelkader, Beni-Saf et Oulhaça .La caravane de solidarité nationale fournira aux nécessiteux en cette période hivernale des aides humanitaires de première nécessité , tels que matelas, couvertures , couches pour enfants , produits alimentaires , chauffages, et équipements pour handicapés dont des chaises roulantes et autres .