AIN TEMOUCHENT : Deux arrestations et saisie de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade anti stupéfiants de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Témouchent ont saisis 690 grammes de kif et le démantèlement d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans la commercialisation de drogue et de psychotropes. L’opération spectaculaire est survenue suite à une information parvenue au service de police faisant état de la présence d’une personne suspecte résidant dans une commune limitrophe d’Ain Témouchent procédant à la vente de drogue aux jeunes. Les policiers ont déclenché un plan de surveillance des mouvements de l’intéressé. La première conclusion a fait état qu’il est en relation avec d’autres personnes suspectes elles aussi habitant la ville d’Ain Témouchent. L’inculpé D.Y.W. 27 ans a été arrêté portant un sac en plastique suspect, sa fouille a permis de découvrir 690 grammes de cannabis divisé en 7 plaquettes. L’enquête approfondie, l’inculpé avoua qu’il s’alimentait du dénommé F.H. 27 ans, ce dernier a été arrêté dans une daïra à bord d’une voiture en présence de deux autres personnes en l’occurrence H. M. 27ans et D. A. 36 ans. La perquisition du domicile de F.H. a permis la découverte de 12 comprimés de psychotropes. Présentés devant le procureur près le tribunal d’Ain Témouchent D.Y.W. et F. H. ont été placés en détention préventive quand à H. M., il a bénéficié du contrôle judicaire et D.A. a bénéficié de la liberté provisoire conclut le communiqué de la sureté de wilaya.