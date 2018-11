AIN TEMOUCHENT : Deux ans de prison pour trois passeurs de ‘’harraga’’

Le tribunal de Ain Temouchent vient de prononcer une condamnation de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 30 millions de centimes à l’encontre de trois personnes résidant dans la wilaya de Relizane, accusées d’association de malfaiteurs incitant les jeunes à l’émigration clandestine en direction de l’Espagne pour un coût de 50 millions de centimes et cela après que les éléments de la gendarmerie de Ain Temouchent ont procédé dernièrement à leur arrestation à bord d’une embarcation dans laquelle se trouvaient des femmes et des enfants. Les inculpés procédaient à la collecte de l’argent afin d’acheter des équipements pour leur traversée dangereuse et inutile à partir des côtes de la wilaya, principalement à partir de la plage de Bouzedjar .