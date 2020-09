AIN TEMOUCHENT : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les éléments de la sûreté de brigade de la police judiciaire de la wilaya d’Ain Temouchent ont réussi à démanteler une association de malfaiteurs composée de 4 personnes spécialisées dans le cambriolage des maisons. Ces derniers ont commis plusieurs vols dans les wilayas d'Ain Temouchent et Tlemcen. Cette opération est intervenue à la suite d’une plainte déposée par l'une des victimes, dont la maison a été cambriolée. Sitôt alertés les éléments de la police scientifique ont ouvert une enquête sur les lieux du vol où ils ont inspecté la scène du crime et recueilli les empruntes, indices et preuves. Ces derniers ont examiné le moindre détail à l'aide de tous les moyens scientifiques et techniques mis à leur disposition par la direction générale de la sûreté nationale. Après des investigations, l’endroit où se trouvaient les suspects a été identifié et après avoir obtenu l'autorisation d'étendre leurs investigations vers d’autres wilayas, les policiers en charge de l’affaire ont arrêté trois malfaiteurs impliqués à bord d'un véhicule Renault Clio, dont une femme, en possession du matériel utilisé dans le vol.