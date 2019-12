AIN TEMOUCHENT : Démantèlement d’un réseau de vol de camions poids lourds

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la gendarmerie nationale de Hammam Bouhajar relevant du groupement de Ain Temouchent ont réussi à neutraliser une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol de véhicules poids lourds, et ce suite à une information parvenue à leurs services. Après investigations et surveillance des mouvements des suspects activant dans plusieurs wilayas limitrophes à Ain Temouchent, les gendarmes purent identifier sept mis en cause, dont l’âge varie entre 23 et 55 ans .L’arrestation a permis la saisie de deux véhicules sur les dix volés, dont un camion de ramassage des ordures ménagères de Ain El Beida, et un autre, propriété de la commune de Chentouf dans la wilaya de Ain Temouchent. Les huit autres véhicules appartiennent à des privés, ainsi que du matériel utilisé dans leur vol ; des documents falsifiés et une somme d’argent. Deux membres du réseau en fuite sont activement recherchés par les services sécuritaires. Quant aux cinq suspects arrêtés, ils ont été présentés par devant le parquet .